SOS Dječija sela u BiH obilježila Međunarodni dan mladih: Prilike koje mijenjaju živote mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih, SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini organizovala su u sarajevskoj Vijećnici događaj posvećen mladima, njihovim uspjesima, potencijalima i mogućnostima za dalji razvoj.

Događaj je okupio mlade, predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i civilnog društva. Kroz lične priče, predstavljanje poslovnih ideja mladih poduzetnika te rezultate projekata YEEP II i FUTURE II, predstavljeno je koliko pravovremena podrška može značiti mladim ljudima na putu ka obrazovanju, zapošljavanju i samostalnosti.

Poseban dio programa bio je posvećen mladima koji danas rade, studiraju, razvijaju vlastite poslovne ideje i grade samostalne živote. Njihova iskustva pokazala su da znanje, mentorstvo i podrška mogu imati ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva i razvijanju vlastitih potencijala.

Pažnju je privukao i segment „Glasovi koji inspirišu“, kroz koji su mladi imali priliku direktno razgovarati sa uspješnim pojedincima iz različitih oblasti. Svoja iskustva podijelili su košarkaš Džanan Musa, direktor Pomozi.ba Elvir Karalić, Mirza Rastoder, Amel Kapo, direktor Vijećnice i dugogodišnji rukovodilac Plivačkog kluba „Spid“, Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta, osnivač HomeWork Huba, te glumica Gordana Boban.

Umjesto klasičnih predavanja, učesnici su kroz stvarne životne priče mogli čuti o izazovima, upornosti, hrabrosti i odlukama koje su prethodile uspjehu. Razgovori su pokazali da iza rezultata često stoji dug i zahtjevan put, ali i da prilike mogu napraviti veliku razliku kada mladi dobiju prostor da ih iskoriste.

Predstavljeni su i biznisi koje su pokrenuli mladi poduzetnici, čime je pokazano kako početna ideja, uz odgovarajuću edukaciju, podršku i mentorstvo, može prerasti u održiv poslovni poduhvat.

Rezultati projekata YEEP II i FUTURE II pokazuju obim podrške koja je pružena mladima. Kroz YEEP II, 499 mladih prošlo je obuke iz životnih vještina i zapošljivosti, dok je 205 mladih zaposleno na period duži od šest mjeseci. Stručnu praksu ili job shadowing završilo je 228 mladih, a održane su ukupno 2.774 individualne mentorske sesije.

Obuku iz poduzetništva završila je 21 mlada osoba, dok je dodijeljeno deset grantova za pokretanje vlastitih biznisa. Kroz projekt FUTURE II, ukupno 1.429 mladih steklo je znanja i vještine tražene na tržištu rada kroz edukacije, praktičnu nastavu, biznis kampove, ljetne škole i druge programe podrške.

Malik Garibija, nacionalni direktor SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini, poručio je da se najveća vrijednost ovakvih programa ne ogleda samo u provedenim aktivnostima i statističkim pokazateljima.

„Najveća vrijednost našeg rada nisu aktivnosti koje provodimo niti brojke koje predstavljamo. To su mladi ljudi koji danas vjeruju u svoje sposobnosti, preuzimaju inicijativu i svojim znanjem, radom i odgovornošću grade bolju budućnost za sebe i svoje zajednice. Naša je obaveza nastaviti stvarati okruženje u kojem će svaki mladi čovjek imati priliku učiti, razvijati se i ostvariti svoj puni potencijal“, izjavio je Garibija.

Iz SOS Dječijih sela u BiH poručuju da su najvažniji rezultat upravo mladi koji su dobili priliku da prepoznaju vlastite sposobnosti, steknu nova znanja i postanu aktivni učesnici u razvoju svojih zajednica i Bosne i Hercegovine.