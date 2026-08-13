Sajam šljive Gradačac počinje danas: Evo šta posjetioce očekuje do subote

Sajam šljive Gradačac danas otvara vrata posjetiocima, a 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije i trajat će do subote, 15. augusta. Tokom tri dana Gradačac će biti mjesto susreta proizvođača, izlagača, stručnjaka i posjetilaca, uz bogat sajamski, stručni, gastronomski i kulturno-zabavni program.

Sajam će danas za posjetioce biti otvoren od 10 do 18 sati, dok je svečana ceremonija otvaranja planirana od 11 do 12 sati. Prethodno će u Kuli Zmaja od Bosne biti upriličen prijem zvaničnika i gostiju, nakon čega slijedi obilazak sajma sa zvaničnicima. Večernji dio programa donosi kulturno-zabavne sadržaje od 20 sati, dok je za 23 sata planiran vatromet.

Program Sajma šljive Gradačac nastavlja se u petak, kada će sajam također biti otvoren od 10 do 18 sati. Posjetioci i učesnici moći će pratiti stručne okrugle stolove posvećene budućnosti plasteničke proizvodnje, kao i značaju identifikacije i dokazivanja sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti i unapređenju kvaliteta.

Petak donosi i otvaranje 9. Međunarodnog sajma pčelarstva, dok će u poslijepodnevnim satima biti održan Gradačački gastro festival „GASTRO FEST“, uz takmičarsku pripremu slastica sa šljivom. Kulturno-zabavni program počinje u 21 sat.

Posljednjeg dana, u subotu, glavni sajamski prostor bit će otvoren od 10 do 17 sati. Od 11 do 15 sati ponovo će biti održan „GASTRO FEST“, a u 20 sati planirano je zvanično zatvaranje 53. Sajma šljive i dodjela zahvalnica i priznanja.

Dio programa u subotu bit će održan i na Mioničkom ranču, gdje je planirana druga takmičarska izložba mliječnih pasmina. Nakon prijema učesnika, veterinarskog pregleda i smještaja grla, uslijedit će svečano otvaranje, ocjenjivanje grla, defile pred publikom i dodjela nagrada. Program uključuje i okrugli sto o aktuelnim problemima u mljekarskoj industriji.

Sajam šljive Gradačac i ove godine tako povezuje poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju sa stručnim sadržajima, gastronomijom i pratećim manifestacijama, a program će trajati sve do subotnje večeri.