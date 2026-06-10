Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović obavijestio je građane da će na Trgu Alija Izetbegović biti organizovano javno praćenje utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.

Kako je naveo Mehanović, organizacija javnog gledanja omogućena je nakon pribavljanja svih neophodnih dozvola i saglasnosti nosilaca prava za emitovanje utakmica, kompanije Arena Sport BiH i FIFA-e.

Građani Gradačca tako će imati priliku da zajedno prate nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine u centru grada i na taj način pruže podršku Zmajevima tokom njihovog nastupa na Mundijalu.

Detaljnije informacije o terminima okupljanja i prenosima utakmica bit će objavljene naknadno putem zvaničnih kanala Grada Gradačca.