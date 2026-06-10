Gradačac organizuje javno praćenje utakmica BiH na Svjetskom prvenstvu

Ali Huremović

Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović obavijestio je građane da će na Trgu Alija Izetbegović biti organizovano javno praćenje utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.

Kako je naveo Mehanović, organizacija javnog gledanja omogućena je nakon pribavljanja svih neophodnih dozvola i saglasnosti nosilaca prava za emitovanje utakmica, kompanije Arena Sport BiH i FIFA-e.

Građani Gradačca tako će imati priliku da zajedno prate nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine u centru grada i na taj način pruže podršku Zmajevima tokom njihovog nastupa na Mundijalu.

Detaljnije informacije o terminima okupljanja i prenosima utakmica bit će objavljene naknadno putem zvaničnih kanala Grada Gradačca.

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