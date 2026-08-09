Mirza Selimović stiže u Gradačac: Poznat termin koncerta na Sajmu šljive

Gradačac će 13. augusta biti domaćin koncerta Mirze Selimovića, koji će nastupiti u sklopu zabavnog programa 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive.

Koncert je zakazan za 21 sat u Ulici Husein-kapetana Gradaščevića, čime će biti otvoren muzički program ovogodišnje manifestacije.

Očekuje se da će koncert privući publiku iz Gradačca, ali i brojnih drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i posjetioce iz regije.

Sajam šljive tradicionalno okuplja veliki broj izlagača i posjetilaca, a koncert Mirze Selimovića bit će jedan od sadržaja koji će dodatno upotpuniti ovogodišnji program.