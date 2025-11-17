Mirza Selimović pred prvi veliki koncert u Tuzli: “Postoje milioni gradova, ali samo se jednom vraćaš”

Jasmina Ibrahimović

Koncert Mirze Selimovića „Pusti da vjerujem“, koji će 29. novembra biti održan u Tuzli, već sada izaziva ogroman interes publike.

Nakon što je napunio beogradski Sava Centar, Mirza se vraća u rodni grad, gdje ga očekuje njegov prvi veliki samostalni koncert u Bosni i Hercegovini. Kaže da je naziv koncerta simboličan, jer „postoje milion gradova u koje možeš da ideš, ali samo jedan u koji se uvijek vraćaš“, a za njega su to Tuzla i Srebrenik, mjesta gdje je napravio prve muzičke i životne korake.

Organizaciju potpisuju agencije Zeus, Wint Events i Kamrad Music, što je najava da će tuzlanska dvorana biti ispunjena vrhunskom produkcijom. Mirza priznaje da mu sve to nosi i posebnu dozu odgovornosti, naročito jer će u publici biti ljudi koji ga najbolje poznaju. „Najgore mi je kad mi se familija gura u prve redove, prate svaki tvoj korak i grešku“, kaže kroz osmijeh.

Repertoar će činiti njegove najpoznatije pjesme, uz nekoliko pažljivo biranih iznenađenja. Među gostima će se pojaviti Ilma Karahmet, dok još jedno ime ostaje tajna do same večeri. Na sceni će biti i njegov dugogodišnji bend, sastavljen od prijatelja iz Srebrenika, Lukavca i muzičara iz regije, što, kaže Mirza, odražava njegovu filozofiju da muzika „ne poznaje granice i da služi tome da spaja ljude“.

Nakon utisaka iz Beograda, gdje je publiku podigao na noge, Mirza ističe da mu je cilj jednostavan: „Najbitnije mi je da ljudi izađu sretni i puni utisaka, da bar to veče zaborave na brige.“ Tuzlanski koncert očekuje s istom emocijom i vjerom s kojom je započeo svoju muzičku priču.

