Solistički koncert Elvisa Sivčevića 4. juna u BKC Tuzla

JU Bosanski kulturni centar TK Tuzla sa zadovoljstvom najavljuje solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića, koji će biti održan u četvrtak, 04. juna 2026. godine sa početkom u 19:30 sati.

Koncert se realizuje u okviru ciklusa „Kamerni četvrtak“, a publika će imati priliku uživati u pažljivo odabranom programu koji obuhvata djela velikih kompozitora poput Johann Sebastian Bach, Vicente Asencio, J. Rigondi, H. Mular, kao i autorske kompozicije Elvisa Sivčevića

Ovaj koncert predstavlja i dio projekta Musica Bosnae, a realizuje se u organizaciji UG Eminent Tuzla i JU BKC TK Tuzla.

Ulaz je slobodan.

Elvis Sivčević rođen je 1979. godine u Tuzli. Klasičnu gitaru počeo je svirati sa osam godina, a srednje muzičko obrazovanje završio je u Tuzli. Studije nastavlja u Nizozemskoj na Conservatorium Codarts Rotterdam u klasi profesora Dicka Hoogeevena, te na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu, gdje 2003. godine stiče zvanje Bachelor – docent gitare u klasi Enna Voorhorsta, a 2005. godine i zvanje magistra muzike.

Tokom svoje umjetničke karijere usavršavao se na majstorskim radionicama renomiranih gitarista poput John Williams, Julian Bream, Scott Tennant, Carlo Marchione, Roland Dyens, Zoran Dukić i Paco Peña.

Dobitnik je brojnih prvih i specijalnih nagrada na takmičenjima, a nastupao je širom Evrope kao solista, te kao član orkestara poput Roterdamske i Zeeuwse filharmonije i ansambla Mediterranean Sundance.

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu 2005. godine, radio je u muzičkim školama u Brčkom, Bijeljini i Srebreniku, gdje su njegovim dolaskom prvi put otvoreni odsijeci klasične gitare. Njegovi učenici danas ostvaruju zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima i školuju se na prestižnim muzičkim akademijama širom Evrope.

Autor je muzike za dokumentarni serijal „Putevi – zapis o zemlji“ inspirisan djelom Mak Dizdar, te je objavio dva autorska albuma za američku izdavačku kuću CD Baby. Također je autor muzike za brojne pozorišne predstave, među kojima se izdvajaju: „Tajkun“, „Enigmatske varijacije“, „San ljetnje noći“, „Tri riječi“ i „Medeja“.

Osnivač je i direktor festivala Guitar Fest Tuzla, te predsjednik UG Eminent. Danas živi i radi u Tuzli, gdje djeluje kao profesor gitare u Srednjoj muzičkoj školi.