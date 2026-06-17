Ljeto počinje igrom: Veliki koncert UKUD-a „Zvonko Cerić“

Ljeto počinje igrom naziv je polugodišnjeg koncerta Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva „Zvonko Cerić“ Tuzla, koji će biti održan 20. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Koncert počinje u 19 sati, a publika će imati priliku uživati u bogatom programu posvećenom folkloru, tradicionalnoj muzici i kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine.

Na sceni BKC-a Tuzla predstavit će se svi ansambli UKUD-a „Zvonko Cerić“, kroz program ispunjen igrom, pjesmom i tradicionalnim sadržajima. Organizatori najavljuju nastupe svih folklornih postava, mješovitog hora, sekcije orijentalnog plesa, kao i narodnog orkestra koji godinama prati nastupe ovog društva.

Ljeto počinje igrom naziv je polugodišnjeg koncerta Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva „Zvonko Cerić“ Tuzla, koji će biti održan 20. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Koncert počinje u 19 sati, a publika će imati priliku uživati u bogatom programu posvećenom folkloru, tradicionalnoj muzici i kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine.

Na sceni BKC-a Tuzla predstavit će se svi ansambli UKUD-a „Zvonko Cerić“, kroz program ispunjen igrom, pjesmom i tradicionalnim sadržajima. Organizatori najavljuju nastupe svih folklornih postava, mješovitog hora, sekcije orijentalnog plesa, kao i narodnog orkestra koji godinama prati nastupe ovog društva.

Ljeto počinje igrom pred domaćom publikom

Za članove UKUD-a „Zvonko Cerić“ ovo će biti prvi ovogodišnji veliki koncert pred domaćom publikom, zbog čega s posebnim uzbuđenjem očekuju susret s građanima Tuzle i ljubiteljima folklorne umjetnosti.

Društvo već 47 godina njeguje i promoviše tradiciju, kulturu i običaje Bosne i Hercegovine. Kroz njegove sekcije prošle su brojne generacije mladih koje su Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu predstavljale na domaćim i međunarodnim festivalima.

Koncert Ljeto počinje igrom bit će prilika da članovi ovog društva publici predstave dio onoga što godinama čuvaju i prenose kroz igru, pjesmu i umjetnički rad.

Ulaznice će uskoro biti dostupne u prostorijama Društva, a zainteresovani posjetioci moći će ih kupiti i u BKC-u Tuzla na dan održavanja koncerta. Cijena ulaznice iznosi 10 KM.

Iz UKUD-a „Zvonko Cerić“ pozivaju građane da 20. juna budu dio večeri u kojoj će, simbolično, Ljeto počinje igrom.

Za članove UKUD-a „Zvonko Cerić“ ovo će biti prvi ovogodišnji veliki koncert pred domaćom publikom, zbog čega s posebnim uzbuđenjem očekuju susret s građanima Tuzle i ljubiteljima folklorne umjetnosti.

Društvo već 47 godina njeguje i promoviše tradiciju, kulturu i običaje Bosne i Hercegovine. Kroz njegove sekcije prošle su brojne generacije mladih koje su Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu predstavljale na domaćim i međunarodnim festivalima.

Koncert Ljeto počinje igrom bit će prilika da članovi ovog društva publici predstave dio onoga što godinama čuvaju i prenose kroz igru, pjesmu i umjetnički rad.

Ulaznice će uskoro biti dostupne u prostorijama Društva, a zainteresovani posjetioci moći će ih kupiti i u BKC-u Tuzla na dan održavanja koncerta. Cijena ulaznice iznosi 10 KM.

Iz UKUD-a „Zvonko Cerić“ pozivaju građane da 20. juna budu dio večeri u kojoj će, simbolično, Ljeto počinje igrom.