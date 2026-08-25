Zdravstvena markica: Poznato ko će snositi troškove u TK tokom 2027. godine

Zdravstvena markica u Tuzlanskom kantonu ni tokom 2027. godine neće biti trošak zdravstvenih osiguranika, jer će njeno plaćanje ponovo preuzeti Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada TK je na današnjoj sjednici prihvatila tekst Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, kojim se uređuje oslobađanje zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u narednoj godini.

Riječ je o projektu koji je Vlada Tuzlanskog kantona pokrenula 2023. godine, kada je preuzela finansiranje premije osiguranja, u javnosti poznate kao zdravstvena markica.

Time će osigurane osobe sa područja Tuzlanskog kantona i tokom 2027. godine biti oslobođene ovog troška, a potrebna sredstva bit će osigurana iz kantonalnog budžeta.

Sporazumom je predviđeno da Vlada TK u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2027. godinu izdvoji 500.000 KM, koliko je za zdravstvenu markicu osigurano i u tekućoj godini.

Nastavkom ovog modela finansiranja Vlada TK zadržava praksu prema kojoj trošak premije zdravstvenog osiguranja ne snose građani, već se on pokriva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.