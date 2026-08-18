Završena nova sportska sala u Gradačcu, učenici je koriste od početka školske godine

Učenici Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Gradačcu novu školsku godinu počet će u znatno boljim uslovima za nastavu tjelesnog odgoja, nakon što je završena izgradnja nove sportske sale.

Objekat bi početkom školske godine trebao biti stavljen u funkciju, a osim za redovnu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sala će učenicima omogućiti dodatne sportske aktivnosti, razvoj fizičkih sposobnosti, kao i organizaciju školskih, kulturnih i društvenih sadržaja.

Izgradnja i opremanje sportskih objekata u školama dio je aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona usmjerenih na poboljšanje uslova za odgoj i obrazovanje djece i mladih.

Na području Tuzlanskog kantona trenutno se realizira izgradnja ukupno deset većih sportskih objekata koji se nalaze u različitim fazama. Sportska sala u Osnovnoj školi „Kalesija“ ranije je završena i već je u upotrebi, dok će objekat u OŠ „Hasan Kikić“ uskoro biti dostupan učenicima.

Iz Vlade TK ističu da je cilj učenicima omogućiti kvalitetnije uslove za učenje, fizički razvoj i kreativno izražavanje, uz stvaranje više mogućnosti za aktivno i kvalitetno provođenje vremena u školi.

Poseban značaj pridaje se razvijanju zdravih životnih navika i pozitivnog odnosa prema sportu i fizičkoj aktivnosti, posebno u vremenu kada djeca i mladi veliki dio slobodnog vremena provode uz ekrane i digitalne sadržaje.