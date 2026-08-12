Više od 300 kandidata iz TK čeka izlazak na vozački ispit

Vozači još uvijek nisu dobili pristup na vozački ispit.

Haris je jedan od približno 300 kandidata u Tuzlanskom kantonu koji još čekaju priliku da pristupe polaganju vozačkog ispita. Vozilo mu je potrebno zbog svakodnevnog odlaska na posao, ali do dozvole još nije došao jer dogovor između Ministarstva obrazovanja i Udruženja autoškola i instruktora TK nije postignut.

“Krenuo sam na tu obuku prije možda pet mjeseci, stvarno se dugo čeka, ovo stvarno nije uredu, mučenje i kandidata i instruktora, svih tih koji se bave time.“ kazao je Haris Džamić, kandidat za polaganje vozačkog ispita.

Nesuglasice između Ministarstva i Udruženja pojavile su se nakon pokretanja pitanja uvođenja novog aplikativnog softvera za osposobljavanje kandidata.

Iz Minsitarstva tvrde, novi sistem omogućit će kandidatima uvid u vlastite ispitne radove, ostvarene rezultate i način bodovanja, ali i olakšati praćenje statističkih podataka i drugih relevantnih pokazatelja.

Istovremeno, njegovom primjenom rad autoškola bio bi dodatno digitalizovan i modernizovan, a cijeli proces obuke i polaganja učinjen transparentnijim i efikasnijim.

Međutim, instrukturi smatraju da Ministarstvo nema ovlasti za regulisanje njihovog rada na taj način.

“Prije svega želim da istaknem da mi od početka nismo protiv digitalizacije, nego imamo problem sa pravnom osnovom na kojem je zasnovana ova odluka ministra i upustvo.“ navodi Arnela Hasić, sekretarka Udruženja autoškola i instruktora TR.

„Da bi vi nešto uveli morate imati pravni osnov, a ministar ga trenutno nema. Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se pravilnici promijene, pa tek onda da on uvede to što je uveo, nemamo mi taj problem. Nemamo mi nikakav problem da on to uvede u svojoj organizaciji, jer je on zadužen za organizaciju ispita, neka ga radi kako god hoće, ali njegovo viđenje tog softvera je da ima potpunu vlast, potpuni uvid.“ dodaje Beriz Sakić, vlasnik autoškole.

Iz Ministarstva navode da je novi informacioni sistem autoškolama predstavljen prije početka njegove primjene u junu, te da su nakon toga održani brojni razgovori sa njihovim predstavnicima, ali bez dogovora. Ono od čega ministarstvo neće odustati je uvođenje reda u ovu oblast, poručio je resorni ministar Ahmed Omerović.

„Javnost treba da zna, da svako ima određenu vrstu kontrole. U sve firme je moguće da dođe određena vrsta kontrole, sve škole imaju vrste kontrole. I ministarstva imaju određenu kontrolu, nemoguće je da samo autoškole nemaju nikakve kontrole. Svako treba da ima određenu kontrolu, a mi ovim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita.“ navodi Omerović.

Dodaje i da je Ministarstvo autoškolama ponudilo kompromisno rješenje kako bi se kandidatima omogućio nastavak procesa polaganja, ali ni to nije prihvaćeno.

„Kompromisno rješenje treba da osigura kandidatima koji nisu do sada uvedeni u informacioni sistem da nastave sa polaganjem, ali autoškole u vezi sa tim trebaju da ispune određeni dio svojih obaveza. Kada ih ispune, mi ćemo tim kandidatima omogućiti da nastave sa polaganjima, a to znači da mi moramo imati informaciju kada su održani časovi, u kojem obimu, ko je držao časove itd jer smo mi u našem nadzoru utvrdili da vođenje evidencije do sada nije uredno, da se ispravljaju datumi, vrijeme itd. Suština je da imamo adekvatno održavanje nastave i da kandidati dobiju onu uslugu koju su platili.“ dodaje Omerović.

Iz ministarsrstva poručuju da su spremni pomoći kandidatima i u najkraćem roku osigurati im da polažu ispite, ali nakon što autoškole ispune dio svojih obaveza. Jedno je sigurno: „Nema povratka na sistem u kojem se časovi ne održavaju, od kandidata naplaćuje 1.500 KM, a prikazuju cijene od 670 KM“, poručio je Omerović.