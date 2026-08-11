Poznat datum kada će biti održan Info-dan za korisnike grant sredstava za povratnike

Info-dan za korisnike grant sredstava po Javnom pozivu za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta bit će održan u četvrtak, 13. augusta 2026. godine, od 11 do 15 sati.

Riječ je o Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta“ za 2026. godinu, koji je objavljen 31. jula.

Info-dan namijenjen je nominalnim korisnicima sredstava kako bi mogli dobiti dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom, načinom prijave i potrebnom dokumentacijom.

Iz nadležnog ministarstva navode da je već određen uposlenik koji je tokom trajanja Javnog poziva zadužen za pružanje informacija putem zvaničnog e-maila i telefona, ali je donesena i odluka o organizovanju info-dana za korisnike grant sredstava.

Cilj je da korisnici na vrijeme dobiju tačne informacije i izbjegnu eventualne greške prilikom pripreme i podnošenja prijava.

U Ministarstvu očekuju da će organizovanje info-dana za korisnike grant sredstava doprinijeti većem broju pravilno podnesenih aplikacija na Javni poziv.