Rudari u jami Raspotočje nastavili su protest zbog neisplaćenih plaća, a 13 radnika Rudnika mrkog uglja Zenica proteklu noć ponovo je provelo pod zemljom. Za većinu njih ovo je bila sedma noć u jami.

Predsjednik Sindikalne podružnice „Raspotočje“ Bahrudin Ćoloman kazao je da među rudarima raste nervoza nakon višednevnog boravka pod zemljom.

Devetorici rudara koji su ranije ostali u jami u ponedjeljak su se pridružili i članovi Glavnog odbora Sindikata RMU Zenica. Ćoloman je ostao izvan jame kako bi kolegama osiguravao hranu, vodu i potrebne lijekove. Prema njegovim riječima, ljekarske intervencije nije bilo, ali višednevni boravak u jami sve teže pada rudarima.

Tokom dana u jamu bi se trebao spustiti i direktor RMU Zenica Mirsad Šahbazović, koji bi sa rudarima trebao razgovarati o mogućim rješenjima i prenijeti informacije iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Elektroprivrede BiH.

Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj, juni i juli, a rudari u jami Raspotočje poručuju da protest neće prekinuti samo na osnovu usmenih obećanja. Traže pisane garancije i precizan datum kada će im dugovane plaće biti isplaćene.

Jedan od zahtjeva na početku protesta odnosio se i na mogućnost ovjere zdravstvenih knjižica. Rudari ih sada ponovo mogu privremeno ovjeravati do 6. septembra. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona očekuje da do tada za tri rudnika iz Koncerna Elektroprivrede BiH bude uplaćen dio obaveza koje premašuju 175 miliona KM.

Dok traje protest rudara u jami Raspotočje, svakodnevno se obavljaju i neophodni poslovi odvodnje i otplinjavanja. Na tim poslovima angažovane su ekipe do šest radnika koje se također spuštaju u jamu.