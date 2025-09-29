Zenički rudari očekuju isplatu jedne plate do kraja sedmice

Rudari Rudnika mrkog uglja Zenica trebali bi do kraja ove sedmice dobiti jednu od dvije zaostale plaće.

Noć ranije okupili su se u prostorijama Doma rudara, gdje im se pridružio dio kolega, dok je u štrajk glađu od petka zvanično stupilo osam sindikalnih povjerenika. Njihovi zahtjevi za prekid štrajka odnose se na isplatu plaća za juli i august, garanciju redovne isplate u narednom periodu te socijalno zbrinjavanje radnika koji ostaju bez posla.

U RMU Zenica trenutno je zaposleno 512 radnika, od čega je oko 200 angažirano na poslovima inspekcije, provjetravanja i ispumpavanja vode u jamskim pogonima Raspotočje i Stara jama. Iz Raspotočja bi uskoro trebalo početi i izvlačenje „širokog čela“, koje će biti prodato Rudniku Kreka, a prihod će biti usmjeren na izmirenje obaveza prema radnicima.

Pripremni radovi na izvlačenju opreme, započeti 20. marta, trebali su biti završeni do 16. juna, ali su odgođeni zbog novog štrajka i nedostatka sredstava za isplatu plaća zaposlenima koji će biti uključeni u ovaj proces. Planirano je da posao izvlačenja traje duže od šest mjeseci.

Za isplatu julske plaće, koja iznosi oko 1,09 miliona KM, sredstva će biti osigurana prodajom manevarske dizel lokomotive Rudniku Kakanj i dijela opreme Rudniku Kreka. RMU Zenica će od Kreke dobiti 700.000 KM, a od Kaknja 400.000 KM. Dio iznosa, tačnije 200.000 KM, bit će iskorišten za otpis dugovanja koje RMU Zenica ima prema RMU Kakanj još iz perioda kada su oba rudnika bila u sastavu preduzeća „Rudnici Srednje Bosne“ do 1997. godine.