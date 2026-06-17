Rudari u Kaknju dobili plaću i vratili se na posao, protesti se nastavljaju u Zenici

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj dobili su plaću i jutros se vratili na posao, čime je prekinut radnički neposluh koji je u ovom rudniku počeo prije dva dana u drugoj smjeni.

Predsjednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić potvrdio je za medije da su radnici ponovo na svojim radnim mjestima, iako, kako navodi, u ovom rudniku i dalje postoje određeni problemi.

Prema njegovim informacijama, proizvodnja je jutros obustavljena u Brezi, dok su rudari u Han Biloj kod Travnika još u radničkom neposluhu.

S druge strane, protesti rudara RMU Zenica se nastavljaju. Predsjednik Sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković kazao je da rudari još čekaju isplatu aprilske plaće, dok uskoro ističe i rok za isplatu plaće za maj.

Kako je naveo, rudari se svakodnevno okupljaju ispred zgrade Uprave, a dio njih noć provodi u Domu rudara. Duraković ističe da će tokom dana čekati eventualne pomake, nakon čega će odlučiti o narednim koracima.