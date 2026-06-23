Objavljena konačna lista kandidata za čin mlađi inspektor u MUP-u TK

Konačna lista kandidata za čin mlađi inspektor u MUP-u TK objavljena je na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Listu je objavila Komisija za izbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a odnosi se na kandidate koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu “mlađi inspektor”.

Kako je navedeno iz MUP-a TK, lista je objavljena na osnovu Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona i Pravilnika o postupku, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravu policije MUP-a TK.

Riječ je o javnom konkursu, odnosno oglasu koji je objavljen 10. septembra 2025. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK za početni čin “policajac”, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, za 180 izvršilaca, te čin “mlađi inspektor”, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu, za 20 izvršilaca.

Konačna lista kandidata za čin mlađi inspektor dostupna je prema dodijeljenim identifikacionim brojevima, odnosno šiframa kandidata, na zvaničnoj stranici MUP-a TK.