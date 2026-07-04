Presretači u TK i tokom jula na cestama: Policija uputila obavijest vozačima

Presretači u TK bit će svakodnevno korišteni i tokom jula 2026. godine, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Iz policije su obavijestili vozače da će, pored redovnih radarskih kontrola, na cestama Tuzlanskog kantona biti angažovana službena putnička vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, poznata kao presretači.

Ova vozila koristit će se za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Iz Uprave policije MUP-a TK podsjećaju da se redovni rasporedi radarskih kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju BIHAMK-u, te da su dostupni na web stranici BIHAMK-a u rubrici “Stanje na cesti, radarske kontrole”.

Policija je uputila apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Kako navode, odgovorno ponašanje vozača važno je za veću sigurnost svih učesnika u saobraćaju, posebno u periodu pojačanog kretanja tokom ljetnih mjeseci.