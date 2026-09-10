Završena sanacija dvije dionice puta u Gornjoj Tuzli

Selma Jatić

U Gornjoj Tuzli završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju dvije dionice putne infrastrukture u okviru Programa „Putna infrastruktura I“.

Radovi su izvedeni u dijelu ulice Uzeira Mehičića, i to na dionici od broja 42 – sokak desno, LOT 2, te na dionici od džamije do asfalta, LOT 2.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle navode da su radovi realizovani u skladu s potpisanim ugovorima i nakon provedenih procedura.

Nastavak realizacije ugovorenih projekata iz Programa „Putna infrastruktura I“ bit će naknadno objavljen.

pročitajte i ovo

Magazin

Šta se događa kada pijete kafu na prazan stomak?

Tuzla i TK

Delegacija iz Ukrajine u Tuzli upoznala modele socijalnog stanovanja

Vijesti

Registrovan manji zemljotres na području Visokog

Vijesti

Brojni požari u TK: Gorjelo u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, Lukavcu i...

Istaknuto

Dan Općine Banovići obilježen uz poruke o važnosti čuvanja kulture sjećanja

Vijesti

Bike Fest Panonika Tuzla od 11. do 13. septembra: Bogat program...

Magazin

Šta se događa kada pijete kafu na prazan stomak?

Tuzla i TK

Delegacija iz Ukrajine u Tuzli upoznala modele socijalnog stanovanja

Vijesti

Registrovan manji zemljotres na području Visokog

Vijesti

Brojni požari u TK: Gorjelo u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, Lukavcu i drugim područjima

Istaknuto

Dan Općine Banovići obilježen uz poruke o važnosti čuvanja kulture sjećanja

Učitati više