Završena sanacija dvije dionice puta u Gornjoj Tuzli

U Gornjoj Tuzli završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju dvije dionice putne infrastrukture u okviru Programa „Putna infrastruktura I“.

Radovi su izvedeni u dijelu ulice Uzeira Mehičića, i to na dionici od broja 42 – sokak desno, LOT 2, te na dionici od džamije do asfalta, LOT 2.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle navode da su radovi realizovani u skladu s potpisanim ugovorima i nakon provedenih procedura.

Nastavak realizacije ugovorenih projekata iz Programa „Putna infrastruktura I“ bit će naknadno objavljen.