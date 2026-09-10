Dan Općine Banovići obilježen uz poruke o važnosti čuvanja kulture sjećanja

Deseti septembar jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Banovića i obilježava se kao Dan općine. Upravo je na ovaj dan 1995. godine oslobođen posljednji okupirani prostor općine, čime su Aljkovići i Seona postali simbol završetka borbi za slobodu na ovom području.

„Ono što je bila zadnja tačka u agresiji na BiH to je bilo ovdje, ovdje je odbranjen posljednj pedalj i to je prva tačka odakle krećemo u obilježavanje dana za oslobođenje Banovića. Danas uživamo tu slobodu, ali ta sloboda je skupo plaćena, plaćena je životima, dijelovima tijela ali i jednom izgubljenom mladošću za mnoge borce“, rekao je Mehmed Hasanović, načelnik općine Banovići

Centralni dio obilježavanja upriličen je u Aljkovićima, gdje je obilježena i 31. godišnjica oslobođenja ove mjesne zajednice. Uz prisjećanje na ratne dane, položeno je cvijeće i odata počast borcima i šehidima koji su svoje živote ugradili u slobodu Banovića.

„Slobodu mnogi u svijetu nemaju ali mi je imamo na račun njihovog zalaganja. Moramo da njegujemo kulturu sjećanja, da mlade učimo. Moramo da kažemo da su borci posebno Aljkovića i Seone branili sve, ne samo svoju MZ, ne samo Banoviće, oni su se stavili na raspolaganje Bosni i Hercegovini“, dodao je Hasanović.

Iako ratna sjećanja i danas čine važan dio života ove mjesne zajednice, slika Aljkovića danas govori i o povratku i obnovi. Više od tri decenije nakon oslobođenja, veliki broj prijeratnih stanovnika vratio se svojim kućama, a kroz različite projekte nastoji se osigurati kvalitetniji život i ostanak stanovništva.

„Devedest posto smo se trudili da kroz projekte, kroz ministarstva, udruženja da omogućimo normalan život u Aljkovićima. 95 posto stanovništva se vratilo ovdje i imaju želju za nastavkom života u MZ Aljkovići. I dalje se trudimo, nije savršeno, ali trudimo se da omogućimo osnovne potrebe za život u MZ Aljkovići“, kazala je Amra Ikanović, predsjednica MZ Aljkovići

Obilježavanje Dana Općine Banovići nastavljeno je i drugim sadržajima, među kojima su i svečana sjednica i aktivnosti usmjerene na podršku lokalnoj zajednici. Program će biti završen večeras koncertom na otvorenom, nakon kojeg je planiran i vatromet.