Banovići: Nakon upozorenja zbog brze vožnje napao sugrađanina, pa mu prijetio nožem

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Banovićima određivanje pritvora Nerminu Husiću (51) iz Banovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio 4. septembra oko 12 sati u Banovićima, nakon što je sugrađanin S.P. upozorio Husića da ne vozi velikom brzinom u blizini škole.

Husić je potom, kako se sumnja, uputio ozbiljne prijetnje muškarcu i udario ga zatvorenom šakom u lice, nakon čega je iz torbe izvadio nož i nastavio prijetiti. Oštećeni je pobjegao u Policijsku stanicu Banovići.

Prilikom policijskog postupanja Husić je nastavio s prijetnjama. Kod njega je pronađena čakija, dok je policijskim službenicima predao i sjekiru koju je imao u automobilu.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode, a nakon kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, dok su istražne radnje i dalje u toku.