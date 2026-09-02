Teško povrijeđen muškarac u tramvaju u Sarajevu, policija traga za napadačem

Arnela Šiljković - Bojić
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Muškarac porijeklom iz Maroka teško je povrijeđen u fizičkom sukobu koji se dogodio u tramvaju u sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policija je o incidentu obaviještena u 22.15 sati, a dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je povrijeđen E.I., rođen 1996. godine u Maroku, dok se druga osoba nakon sukoba udaljila u nepoznatom pravcu.

Povrijeđenom muškarcu prvu pomoć pružila je ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, nakon čega je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Ljekari su konstatovali da je zadobio teške tjelesne povrede nanesene oštrim predmetom, zbog čega je zadržan na opservaciji.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a događaj je okvalifikovan kao krivično djelo teška tjelesna ozljeda.

Uviđaj su obavili policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja, kao i na identifikaciji i pronalasku osobe koja se dovodi u vezu s napadom.

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