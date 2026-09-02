Veliki šumski požar između Nevesinja i Konjica izvan kontrole

Veliki šumski požar između Nevesinja i Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a duga požarna linija i nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Dojava o požaru zaprimljena je u 20:14 sati, nakon čega su nadležne službe upućene na teren. Aktivnosti na lokalizovanju požara su u toku.

Na području Konjica zabilježena su i dva odvojena požara. U Blacama su gorjeli trava i nisko rastinje, dok je na području Prevlje-Cagare vatra zahvatila šumu.

Više intervencija zabilježeno je i na području Mostara. U Baćevićima i Kosoru gorjeli su trava i nisko rastinje, dok je na Bišću Polju i u Lakiševinama gorio otpad.

Vatrogasci su intervenirali i na području Čapljine, gdje su u Čeljevu gorjeli trava i rastinje.

U Čitluku su evidentirana dva požara, u Cerinu je gorjelo smeće i kontejner, dok su u Čitluk Polju gorjeli trava i nisko rastinje.

Najozbiljnija situacija ipak je na području između Nevesinja i Konjica, gdje je veliki šumski požar i dalje izvan kontrole, a zahtjevan teren otežava pristup vatrogasnim ekipama.