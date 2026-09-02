Grad Tuzla pripremio 890 poklon paketa za prvačiće

Arnela Šiljković - Bojić

Prvačići u Tuzli početak školske godine dočekali su uz poklone koje je za njih pripremio Grad Tuzla.

Za učenike prvih razreda u 26 osnovnih škola na području grada osigurano je ukupno 890 poklon paketa, čime je nastavljena višegodišnja praksa obilježavanja prvog školskog dana na poseban način.

Iz Grada Tuzle ističu da briga o najmlađim sugrađanima i podrška njihovom obrazovanju predstavljaju jedan od prioriteta lokalne zajednice.

Početak svake nove školske godine, kako navode, prilika je da se učenicima pruži dodatna pažnja i podrška te podsjeti na značaj znanja i obrazovanja za njihovu budućnost.

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