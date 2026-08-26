Predstavnici Grada Tuzla odali počast rudarima stradalim u jami Dobrnja-Jug

U Mramoru je danas obilježena 36. godišnjica rudarske nesreće u jami Dobrnja-Jug, u kojoj je 26. augusta 1990. godine poginulo 180 rudara.

Povodom godišnjice jedne od najtežih rudarskih tragedija u Bosni i Hercegovini, delegacija Grada Tuzle položila je cvijeće i odala počast stradalim rudarima.

Nesreća u jami Dobrnja-Jug ostavila je trajne posljedice za porodice poginulih rudara, njihove kolege i cijelu lokalnu zajednicu. I više od tri decenije kasnije, sjećanje na 180 rudara koji su izgubili život čuva se uz poseban pijetet.

Imena stradalih rudara ostala su trajno upisana u historiju Tuzle i Mramora, kao podsjetnik na tragediju koja je obilježila ovaj rudarski kraj i generacije porodica čiji su životi bili vezani za rudnik i rudarski poziv.