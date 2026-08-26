Sevdah u Svrzinoj kući privukao goste iz svijeta

Sevdah u Svrzinoj kući i ove godine pokazao je kako kulturno-historijsko naslijeđe može postati važan dio turističke ponude Sarajeva, a svih devet koncerata održanih tokom jula i augusta bilo je rasprodano.

O značaju ovog projekta govoreno je na konferenciji za medije kojoj su prisustvovali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, muzičar Damir Imamović, direktorica JU Muzej Sarajeva Indira Kučuk-Sorguč i Nedim Lipa iz Fondacije „Sarajevo Navigator“.

Prema podacima organizatora, oko 70 posto ulaznica kupili su posjetioci iz Sarajeva, dok je približno 30 posto publike stiglo iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Među gostima su bili posjetioci iz Berlina, Londona, Tenerifa, Trondheima, Uppsale i Tbilisija.

Ministrica Pozder istakla je da manifestacije koje povezuju kulturu, muziku, tradiciju i autentične prostore posjetiocima omogućavaju da Sarajevo upoznaju na drugačiji način.

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Sevdah kao kulturni identitet BiH

Naglasila je da sevdah predstavlja jedan od najprepoznatljivijih kulturnih identiteta Bosne i Hercegovine te da kvalitetno predstavljena tradicija može postati važan turistički motiv.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma podržalo je projekt i prošle i ove godine, a uskoro se očekuje potpisivanje ugovora o finansijskoj podršci vrijednog oko 13.000 KM.

Koncerti u okviru projekta Sevdah u Svrzinoj kući održavani su svake srijede tokom jula i augusta u haremluku Svrzine kuće, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Uz Damira Imamovića nastupili su umjetnici iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, dok je ograničeni kapacitet prostora omogućio publici neposrednije koncertno iskustvo u ambijentu jednog od značajnih objekata kulturno-historijskog naslijeđa Sarajeva.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma navode da projekti poput ovog doprinose oživljavanju kulturno-historijskih prostora i stvaranju dodatnih razloga za dolazak domaćih i stranih turista u Sarajevo.