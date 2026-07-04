Radovi u blizini vrela Bunice pod lupom inspekcije

Radovi u blizini vrela Bunice razlog su zbog kojeg je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo hitan inspekcijski nadzor na terenu.

Iz Ministarstva je saopšteno da su, nakon informacija iz medija i prijava građana, pokrenute aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i spriječio mogući negativan uticaj na ovo osjetljivo prirodno područje.

Prema dostupnim informacijama, radovi su evidentirani na udaljenosti od oko 300 metara od vrela Bunice, a odnose se na postavljanje cijevi za odvodnju kišnih voda sa gradilišta autoputa.

Radovi u blizini vrela Bunice i mogući rizik za ekosistem

Zbog navoda o radovima i mogućem riziku za ekosistem, Federalno ministarstvo okoliša i turizma uputilo je zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za hitan izlazak na teren.

Cilj nadzora je utvrditi stvarno stanje na lokaciji i provjeriti da li se aktivnosti izvode u skladu sa važećim propisima i odobrenom projektnom dokumentacijom. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, od nadležnih se očekuje preduzimanje mjera radi njihovog otklanjanja i zaštite okoliša.

Ministarstvo je dopis uputilo i JP Autoceste FBiH, s obzirom na to da se, prema dostupnim informacijama, radovi izvode u okviru aktivnosti na trasi autoputa. Od ovog javnog preduzeća zatraženo je da hitno provjeri navode sa terena i preduzme odgovarajuće korake, uključujući i mogućnost privremene obustave aktivnosti dok se ne potvrdi njihova usklađenost sa propisima.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder izjavila je da je reakcija uslijedila odmah nakon saznanja o radovima, posebno zbog činjenice da je riječ o vrijednom prirodnom ekosistemu i području za koje je u toku postupak proglašenja zaštite.

Pozder je naglasila da je Ministarstvo finansijski podržalo proces institucionalne zaštite rijeka Bune i Bunice, s ciljem njihovog trajnog stavljanja pod zaštitu.

„Rijeka Bunica predstavlja izuzetno vrijedan i osjetljiv prirodni resurs. Svaki zahvat u njenom slivu mora biti planiran i izveden uz primjenu najviših standarda zaštite okoliša i važećih zakonskih propisa“, poručila je Pozder.

Dodala je da Ministarstvo neće dozvoliti da se aktivnosti koje mogu imati dugoročne posljedice po prirodu posmatraju kao tehnički detalji, te da će insistirati na potpunom utvrđivanju odgovornosti i zaštiti javnog interesa.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma poručuju da će nastaviti pratiti razvoj situacije i, u saradnji s nadležnim institucijama, preduzimati mjere kako bi se osigurala zaštita rijeke Bunice i očuvanje njenog prirodnog ekosistema.