Nova zaštićena područja u FBiH: Za pripremu dokumentacije osigurano 560.000 KM

Nova zaštićena područja u Federaciji BiH korak su bliže formalnoj zaštiti, nakon što su Federalno ministarstvo okoliša i turizma i UNDP potpisali sporazum vrijedan 560.000 KM.

Sporazum su u Sarajevu potpisali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i rezidentni predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Renaud Meyer.

Sredstva su namijenjena za izradu stručnih obrazloženja i pripremu dokumentacije za proglašenje tri nova zaštićena područja u Federaciji BiH. Riječ je o lokalitetima Ravna Vala na planini Bjelašnici, Čemerska planina, kanjon Misoče i klisura Čude na području Olova.

Od ukupne vrijednosti projekta, UNDP će osigurati 300.000 KM, dok će Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojiti 260.000 KM.

Zaštita prirode kao razvojni potencijal

Ministrica Pozder istakla je da Bosna i Hercegovina raspolaže izuzetnim prirodnim bogatstvima, koja predstavljaju zajedničko naslijeđe, ali i važan razvojni potencijal. Naglasila je da je povećanje površine zaštićenih područja jedan od prioriteta rada Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Prema njenim riječima, iako je BiH još uvijek ispod međunarodnih ciljeva kada je riječ o udjelu zaštićenih područja, u ovom mandatu već su pokrenuti konkretni procesi koji vode ka očuvanju biološke i pejzažne raznolikosti, održivom razvoju i jačanju otpornosti na klimatske promjene.

Iz UNDP-a su poručili da očuvanje prirodnih vrijednosti predstavlja ulaganje u održivu budućnost. Rezidentni predstavnik Renaud Meyer naglasio je da će ovaj projekt pomoći u izradi kvalitetne stručne osnove za proglašenje novih zaštićenih područja, ali i dugoročno unaprijediti upravljanje prirodnim resursima.

Tokom realizacije projekta bit će provedena detaljna istraživanja prirodnih, bioloških, geoloških i kulturno-historijskih vrijednosti budućih zaštićenih područja. Planirana je i procjena stanja ekosistema i ugroženih vrsta, analiza postojećih mjera zaštite i prijetnji, uključujući utjecaj klimatskih promjena.

Projektom je predviđena i izrada prijedloga zoniranja, modela upravljanja i akata o proglašenju zaštićenih područja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH i smjernicama Međunarodne unije za zaštitu prirode.

Pored stručnih obrazloženja, bit će uspostavljene i prostorne baze podataka koje će biti integrisane u Informacioni sistem zaštite prirode Federacije BiH. U proces će biti uključene i lokalne zajednice, kako bi se osigurala šira podrška proglašenju i očuvanju ovih područja.

Implementaciju projekta provest će UNDP, koji će putem javnog poziva odabrati stručne izvođače za planirane aktivnosti. Rezultat projekta bit će stručna i pravna osnova za formalnu zaštitu lokaliteta Ravna Vala, Čemerska planina, kanjon Misoče i klisura Čude.