Nasiha Pozder potpisala ugovore za projekte zaštite okoliša u Federaciji BiH

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je danas ugovore s korisnicima sredstava u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“, utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2025. godinu.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sredstva su usmjerena na podršku projektima zaštite prirodnih resursa, unapređenja kvaliteta voda i očuvanja zaštićenih područja. Potpisivanjem ugovora omogućen je početak realizacije konkretnih aktivnosti širom Federacije BiH.

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Sarajevo dobila je 60.000 KM za istraživanje i valorizaciju bukovih šuma Spomenika prirode „Skakavac“ kao potencijalne UNESCO baštine, a ugovor je potpisao direktor Asad Jelešković. Javna ustanova „Vjetrenica“ Ravno dobila je 54.280 KM za projekt očuvanja i istraživanja UNESCO lokaliteta Vjetrenica – Popovo polje kroz naučno-istraživački kamp i javno predstavljanje rezultata, a ugovor je potpisao direktor Davor Baković.

U okviru programa „Sakupljanje i zbrinjavanje plutajućeg otpada sa prirodnih jezera“, Klub vodenih sportova S.C.U.B.A. dobio je 20.328,50 KM za projekt „Čisto jezero – Zdrav ekosistem“, koji obuhvata uklanjanje plutajućeg otpada sa Plivskog i Boračkog jezera, te jezera Stojčevac. Ugovor je potpisao Adnan Drnda.

Udruženje „Resursni centar za okoliš“ dobilo je 135.000 KM za unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablaničkog i Modračkog jezera, a ugovor je potpisala direktorica Lejla Šuman.

„Ovim projektima potvrđujemo našu opredijeljenost da sredstva iz federalnog budžeta budu usmjerena u konkretne aktivnosti koje doprinose očuvanju prirodnih resursa, zaštiti voda i jačanju zaštićenih područja. Time činimo važan korak ka održivom razvoju i očuvanju okoliša za buduće generacije. U našem fokusu će ostati zaštićena područja, njihova zaštita i kvalitetno upravljanje“, izjavila je Nasiha Pozder prilikom potpisivanja ugovora.

Predviđeno je da realizacija projekata počne uskoro, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma će pratiti njihovu provedbu i rezultate, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.