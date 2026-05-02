Novo usklađivanje penzija u FBiH očekuje se za dva mjeseca

Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od novog povećanja penzija dijele još dva mjeseca. Prema najavama, novo usklađivanje trebalo bi uslijediti od jula 2026. godine i donijeti dodatno finansijsko olakšanje korisnicima penzija.

Nakon što su penzije od 1. januara već povećane za 11,2 posto, očekuje se novo usklađivanje od oko pet posto. Time bi ukupno povećanje penzija tokom godine bilo u skladu s ranijim projekcijama.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija trenutno iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok je najviša penzija 3.333,79 KM. Nakon julskog povećanja, najniža penzija bi trebala iznositi približno 700 KM.

Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za obračun najniže penzije iznosi 724,36 KM. Iznos se postepeno povećava u zavisnosti od dužine penzijskog staža, pa se najniža penzija kreće od 434,62 KM za kraći staž do 688,14 KM za 40 i više godina staža. Zagarantovana penzija za puni staž iznosi 842,44 KM.

Porodična i invalidska penzija ne mogu biti niže od 651,92 KM, odnosno 90 posto prosječne penzije iz decembra 2025. godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.

Isplata penzija za april 2026. godine planirana je za utorak, 5. maj, putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH.