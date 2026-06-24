Spektakularna podrška Zmajevima pred večerašnju utakmicu

U mjestu Nišići, nedaleko od Sarajeva, u utorak navečer priređen je svjetlosni spektakl dronovima u znak podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči važne utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Stotine dronova sinhronizirano su letjele iznad ovog područja, formirajući različite oblike i poruke podrške Zmajevima. Posebnu pažnju privukla je silueta zmaja iscrtana na noćnom nebu, kao simbol bh. reprezentacije.

Osim poruka podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine, na nebu su prikazani i drugi prepoznatljivi motivi, među kojima su zgrada sarajevske Vijećnice i popularni slogan “Nebitno” bh. glumca Kerima Čutune.

Ovakvi dron spektakli podrazumijevaju precizno programiran i sinhroniziran let bespilotnih letjelica koje pomoću LED rasvjete kreiraju oblike, simbole i poruke vidljive na noćnom nebu. Riječ je o sve popularnijoj formi vizuelnog performansa, koja se u svijetu sve češće koristi kao alternativa tradicionalnim vatrometima.

Spektakl je realizovala kompanija Skyvertise Europe, koja se bavi produkcijom dron performansa i koristi savremenu tehnologiju za kreiranje složenih 2D i 3D koreografija u zraku.

Iz ove kompanije navode da njihovi performansi spajaju tehnologiju, kreativni dizajn i snažnu vizuelnu poruku, te da se svaki show prilagođava potrebama klijenta, od ideje i dizajna do finalne izvedbe.

Dronovi iznad Nišića tako su na poseban način poslali poruku podrške Zmajevima, koji večeras igraju jednu od najvažnijih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva.