Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 25.06.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama 1.Inžinjerijske brigade i Aleja Alije Izetbegovića br. 2, 4, 6, 8 i 10 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u ulici Hadžiefendijina u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici 3.Tuzlanske brigade u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Grada Živinica u naseljima Đžankići, Svojat, Zelenika, Gračanica, Bezdan, Tupkovići, Ćasuri, Samarđžije, Korajci i Repuh u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Grada Gradačca u naseljima Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Kamberi u vremenu od 09:00 do 10:00 sati. Grada Gračanice u naseljima Donja Orahovica – Rječica, Makovci, Donja Orahovica Džamija, Donja Orahovica Rijeka i Gornja Orahovica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

5.Općine Čelić u naseljima: Brnjik, Lukavica, Šibošnica,Nahiovci, Drijenča, Miladići,HumciBrezje I Sitari u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

Dana 26.06.2026. godine (petak) na području Grada Živinica u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha 2, Suljići, Suha Suljići 2, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići 1, Šerići

Dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk 1, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero I Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.