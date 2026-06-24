Tuzlanski kanton domaćin evropskog skupa o inovacijama i digitalnoj transformaciji

Tuzlanski kanton domaćin je međunarodnog skupa SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026, koji je danas svečano otvoren u Tuzli, čime je ovaj kanton dodatno pozicioniran kao mjesto evropskog dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i novim razvojnim partnerstvima.

Iako su prve aktivnosti u okviru Samita počele ranije, centralni programski dio otvoren je svečanom ceremonijom u Hotelu Salis. Organizator događaja je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, a Samit je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije.

U Tuzli su se okupili donosioci odluka, predstavnici evropskih, državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih institucija, univerziteta, istraživačkih organizacija, kompanija, startup zajednice, investitori i organizacije koje pružaju podršku inovacijama. Cilj skupa je razmjena znanja, predstavljanje dobrih praksi i uspostavljanje konkretnih međunarodnih partnerstava.

Tokom svečanog otvorenja istaknuto je da SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026 nije samo konferencijski događaj, nego platforma koja Tuzlanskom kantonu otvara prostor za aktivnije uključivanje u evropske razvojne i inovacijske tokove, posebno u oblastima zdravstva, energije i mobilnosti.

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković poručio je da je organizacija ovog događaja potvrda da Tuzlanski kanton ima kapacitete, znanje i partnere da bude ravnopravan učesnik evropskih razvojnih procesa.

„Za Tuzlanski kanton ovo je izuzetno važan dan. Prvi SYSTEMEU Summit koji se održava u Bosni i Hercegovini upravo je u Tuzlanskom kantonu, što pokazuje da naša regija ima prepoznatljiv inovacijski, privredni, obrazovni i institucionalni potencijal. Želimo da naši privrednici, univerzitet, istraživačke organizacije, javne ustanove, startupi i svi akteri razvoja ne budu samo posmatrači evropskih procesa, nego aktivni partneri u kreiranju novih rješenja. Ovaj Samit je prilika da ideje pretočimo u projekte, kontakte u partnerstva, a partnerstva u konkretne koristi za privredu i građane Tuzlanskog kantona“, kazao je ministar Duraković.

SYSTEMEU Summit organizuje se u okviru projekta SYSTEMEU – Fostering Systemic Innovation and Digital Transformation across European Innovation Ecosystems, koji se finansira kroz program Evropske unije Horizon Europe. Projekat povezuje pet evropskih inovacijskih dolina, Bavarsku iz Njemačke, regiju Norte iz Portugala, Kastilju i León iz Španije, Sjeverozapadnu regiju Rumunije i Tuzlanski kanton iz Bosne i Hercegovine.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Delegacije EU u BiH. Šefica Regionalne kancelarije EU Nataša Duka istakla je da projekti poput SYSTEMEU pokazuju kako prekogranična saradnja može povezati univerzitete, preduzeća, javne institucije i inovatore u razvoju rješenja za zajedničke izazove.

Prema njenim riječima, takvi projekti predstavljaju duh Evropskog istraživačkog prostora, kroz saradnju, izvrsnost i otvorenost. Duka je naglasila i da SYSTEMEU može pomoći Bosni i Hercegovini u jačanju konkurentnosti, privlačenju investicija, otvaranju kvalitetnih radnih mjesta i ubrzanju usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije.

U okviru Samita učesnicima se predstavljaju inovacijski ekosistem Tuzlanskog kantona, kapaciteti DIH Industrial HUB-a Tuzla, Univerziteta u Tuzli, BIT Centra, razvojnih agencija, zdravstvenih i drugih institucija. Na taj način Tuzlanski kanton predstavljen je kao regija snažne industrijske tradicije, razvijene akademske baze i sve izraženije orijentacije ka digitalnoj i zelenoj tranziciji.

Centralni dio programa posvećen je panelima o budućnosti mobilnosti, inovacijama u zdravstvu i energiji kao pokretaču industrijske konkurentnosti, održivosti i digitalne transformacije. Planiran je i Future Projects Forum, u okviru kojeg će biti predstavljene projektne ideje i budući SYSTEMEU poziv za podršku međuregionalnim inovacijskim projektima.

Program Samita nastavlja se i sutra, panelima o startup ekosistemima, investicijama i razvoju snažnijih inovacijskih sistema za evropsku budućnost. Završni dan uključuje i co-creation sesiju „From Pitches to Partnerships“, tokom koje će učesnici razmatrati mogućnosti formiranja konzorcija, razvoja budućih projektnih inicijativa i nastavka međunarodne saradnje.

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović istakla je da prvi SYSTEMEU Summit održan u Bosni i Hercegovini predstavlja važan iskorak u međunarodnom pozicioniranju Tuzlanskog kantona, ali i priliku da domaće institucije, privreda, akademska zajednica i inovatori dodatno ojačaju svoje prisustvo u evropskim programima, mrežama i razvojnim inicijativama.