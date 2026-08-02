Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnadbijevanja

TUZLA SERVIS 02.08.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja bez vodosnadbijevanja. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda, od čega je u pet nezgoda deset lica zadobilo povrede, tri lica lakše tjelesne povrede, 11 ostalih događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 243 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bil