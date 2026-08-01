Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnadbijevanja

TUZLA SERVIS 01.08.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Požarnica bez vodosnadbijevanja. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se sedamnaest saobraćajnih nezgoda, i to dvanaest saobraćajnih nesreća u kojima je dva lica smrtno stradalo, devetnaest zadobilo povrede, i to tri teške tjelene povrede, a osam lakše tjelesne povrede, 6 ostalih događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 266 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije tehničke intervencije i jedan požar.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, šest dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodiliš