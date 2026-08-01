Muhamed Bešić novi je fudbaler OFK Beograda

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić karijeru će nastaviti u redovima OFK Beograda, koji je zvanično predstavio iskusnog vezistu kao svoje novo pojačanje.

Detalji ugovora nisu objavljeni, ali će 33-godišnji Bešić u nastavku karijere nositi dres kluba s Karaburme, člana Superlige Srbije.

Tokom bogate karijere Bešić je nastupao za Hamburg, Everton, Middlesbrough, Sheffield United, Ferencvaroš i Spartak iz Subotice, iz kojeg dolazi u OFK Beograd.

Iz beogradskog kluba poručili su da će svojim iskustvom dodatno ojačati vezni red i odbranu ekipe.

OFK Beograd jedan je od najtrofejnijih klubova s prostora bivše Jugoslavije. U svojoj historiji pet puta osvojio je prvenstvo Jugoslavije, dok je šest puta bio pobjednik nacionalnog kupa.

Bešić bi prvi nastup za novi klub mogao upisati već danas, kada OFK Beograd