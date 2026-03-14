Mladi napadač više neće igrati za BiH, promijenio je sportsko državljanstvo

Foto: Austria Klagenfurt

Mladi napadač Dino Delić (17) u budućnosti će nastupati za reprezentaciju Austrije, potvrđeno je na zvaničnoj stranici FIFA-e.

Delić je ranije nastupao za mlađe selekcije Bosne i Hercegovine. Za kadetsku reprezentaciju BiH odigrao je tri utakmice i postigao jedan gol, dok je za juniorsku selekciju naše zemlje upisao dva nastupa.

Trenutno nastupa za austrijski klub Austria Klagenfurt, koji se takmiči u drugoj ligi Austrije.

Prošle sezone Delić je postao najmlađi igrač koji je zaigrao u austrijskoj Bundesligi, ali je njegov tim na kraju ispao u niži rang takmičenja.

U tekućoj sezoni nastupio je na 12 utakmica i postigao jedan pogodak, dok je većinu prilika dobio ulazeći s klupe. U oko 25 posto utakmica bio je u početnoj postavi tima iz Klagenfurta.

Austria Klagenfurt se trenutno nalazi na 13. mjestu druge austrijske lige i do kraja sezone borit će se za opstanak.

pročitajte i ovo

Sport

Objavljena analiza: Evo kolike su šanse BiH za Svjetsko prvenstvo

Sport

Barbarez ostao bez jednog od napadača pred baraž

Istaknuto

Kvalifikacije za SP: Zmajice s čak 13:1 porazile Lihtenštajn

Magazin

Holivudski glumac tokom podcasta nosio trenerku reprezentacije BiH

BiH

Femicid: Kako se ubistvo žene pretvara u „tragediju“, a žrtva u...

BiH

Zemljotres u BiH jutros probudio građane, podrhtavanje se osjetilo u više...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Nove promjene za vozače: Šta u BiH znači treća tablica?

Istaknuto

Spavat ćemo sat kraće: Evo kada počinje ljetno računanje vremena

Vijesti

Trump o ratu s Iranom: Završit će kad to osjetim u kostima

Politika

Namještanje rezultata i govor mržnje na tribinama: Magazinović traži reakciju institucija

Učitati više