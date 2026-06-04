Skoro 22 miliona KM za razvoj male privrede u Federaciji BiH

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je u Sarajevu ugovore sa dijelom korisnika poticajnih sredstava namijenjenih razvoju male privrede.

Ugovori se odnose na realizaciju programa “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća”, “Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti” i “Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede”.

Prema podacima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, poticajnim programima obuhvaćeno je ukupno 368 korisnika, za koje je izdvojeno gotovo 22 miliona KM.

Kroz program “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća” za 146 korisnika odobreno je 19,9 miliona KM. Za 113 obrta i srodnih djelatnosti osigurano je skoro milion KM, dok je za 109 novoosnovanih subjekata male privrede izdvojeno blizu milion KM podrške.

Sredstva su namijenjena razvoju poslovanja, modernizaciji, nabavci opreme, digitalizaciji i jačanju konkurentnosti malih privrednih subjekata u Federaciji BiH.

Ministar Mijatović je pojasnio da su ugovori simbolično potpisani sa dijelom korisnika, s obzirom na njihov ukupan broj, te da se na ovaj način završava ovogodišnja realizacija podrške maloj privredi iz nadležnosti Ministarstva.

Naglasio je i da se budžetska izdvajanja za ovaj sektor povećavaju treću godinu zaredom, navodeći da je podrška maloj privredi sa početnih sedam miliona KM došla do gotovo 30 miliona KM.