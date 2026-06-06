Posljednji test pred Mundijal: Zmajevi večeras igraju protiv Paname

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, koja će Zmajevima biti generalna provjera pred nastup na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica se igra na stadionu Energizer Park u St. Louisu, s početkom u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Fudbalskog saveza BiH.

Duel protiv Paname bit će i prilika za susret reprezentacije BiH s velikim brojem bh. navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da je St. Louis jedna od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan Evrope.

Prije odlaska u SAD, reprezentacija BiH odigrala je prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Koševo, 29. maja, a utakmica je završena rezultatom 0:0.

Zmajevi će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu. Osim Kanade, u grupi s Bosnom i Hercegovinom nalaze se Švicarska i Katar.