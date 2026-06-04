Sigurnost hrane u BiH zadovoljavajuća, ali stručnjaci upozoravaju da rizici uvijek postoje

Sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini trenutno je na zadovoljavajućem nivou, ali potpuna zaštita od rizika ne postoji ni u jednom sistemu, poručeno je u Mostaru tokom međunarodne konferencije posvećene Svjetskom danu sigurnosti hrane i obilježavanju 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Direktor Agencije Sanin Tanković istakao je da je osnovni zadatak nadležnih institucija da svaki potencijalni rizik bude prepoznat na vrijeme i sveden na najmanju moguću mjeru, kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača.

Konferencija pod nazivom „Od opterećenja do rješenja: sigurnost hrane posvuda“ okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, a tokom dvodnevnog skupa razgovaralo se o brojnim aktuelnim pitanjima iz oblasti kontrole i kvaliteta hrane.

Posebna pažnja posvećena je novim tehnologijama, primjeni umjetne inteligencije u sistemima nadzora, prisustvu mikroplastike u hrani, vodi i zemljištu, kao i ulozi laboratorijskih analiza u otkrivanju neispravnih proizvoda.

U okviru konferencije održana su i stručna predavanja predstavnika Evropske agencije za sigurnost hrane, te eksperata iz Njemačke i Italije. Predstavljeni su i rezultati trogodišnjeg pretpristupnog programa EFSA-e, u kojem je Bosna i Hercegovina učestvovala preko Agencije za sigurnost hrane BiH kao kontakt tačke.

Govoreći o nedavnom slučaju krušaka iz Belgije, koje su se našle na tržištu Bosne i Hercegovine, a u kojima su utvrđeni ostaci nedozvoljenog pesticida klorata, Tanković je pojasnio da Agencija ima ulogu nacionalne kontakt tačke u sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

Kako je naveo, čim se zaprimi informacija o mogućem riziku, ona se bez odlaganja dostavlja nadležnim inspekcijskim organima, koji potom postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima.

„Reakcije su pravovremene i efikasne. Inspekcijske službe nas redovno obavještavaju o poduzetim mjerama i rezultatima kontrola“, rekao je Tanković.

Prema njegovim riječima, odgovornost za ispravnost hrane prvenstveno je na subjektima koji posluju s hranom. To se odnosi na proizvođače, prerađivače, skladištare, distributere i sve druge koji učestvuju u lancu proizvodnje i prometa hrane. Ukoliko se utvrdi da proizvod nije siguran, oni su dužni odmah reagovati i pokrenuti njegovo povlačenje iz prodaje.

Tanković je potvrdio da su kruške iz Belgije, kod kojih je utvrđena neispravnost, uklonjene s tržišta. Dodao je da se isti princip primjenjuje na svaki proizvod koji ne ispunjava propisane uslove.

Jedna od važnih tema konferencije bila je i potreba bržeg usklađivanja domaćih propisa s pravilima Evropske unije. Tanković je naveo da je Agencija pripremila oko 20 tehničkih propisa koji se odnose na maksimalno dozvoljene količine pesticida, teških metala i drugih kontaminanata u hrani.

Upozorio je da su u pojedinim oblastima trenutno dozvoljene vrijednosti u Bosni i Hercegovini znatno više nego u Evropskoj uniji, zbog čega je, kako je naglasio, važno što prije usvojiti nove propise i približiti domaći sistem evropskim standardima.

Kada je riječ o mikroplastici, Tanković je kazao da Bosna i Hercegovina još nema potpuno definisan regulatorni okvir za ovu oblast. Ipak, laboratoriji u zemlji imaju opremu i stručne kapacitete za otkrivanje mikroplastike, kao i za djelimično određivanje njene količine u različitim uzorcima.

Dodao je da se takvi kapaciteti mogu u potpunosti koristiti tek kada budu doneseni odgovarajući propisi, jer bez jasnog pravnog okvira rezultati analiza nemaju punu primjenu u sistemu kontrole.

Direktor Agencije ukazao je i na činjenicu da kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije već ulažu značajne napore kako bi zadovoljile stroge standarde. Prema njegovoj ocjeni, upravo ti privredni subjekti mogu biti važan oslonac u daljem približavanju domaćih pravila evropskim zahtjevima.

Na skupu se obratio i zamjenik regionalnog predstavnika FAO-a za Evropu i Srednju Aziju Nabil Gangi, koji je Agenciju za sigurnost hrane BiH ocijenio jednom od ključnih institucija u zaštiti zdravlja stanovništva.

Gangi je naglasio da se sigurnost hrane ne može posmatrati samo kroz gotov proizvod koji dolazi do potrošača, nego kroz kompletan lanac, od proizvodnje do konzumacije. Taj proces, kako je kazao, uključuje kvalitet zemljišta