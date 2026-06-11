Mladi rukometaši BiH mogli bi ostati bez Evropskog prvenstva

Mladi rukometaši BiH mogli bi ostati bez nastupa na Evropskom prvenstvu, iako su plasman izborili rezultatima na terenu.

Riječ je o muškoj U20 rukometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je trebala nastupiti na završnici Evropskog prvenstva u Rumuniji narednog mjeseca. Međutim, zbog nedostatka finansijskih sredstava i problema u radu Rukometnog saveza BiH, nastup mladih reprezentativaca sada je ozbiljno doveden u pitanje.

Prema dostupnim informacijama, održana je sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, ali rješenje za finansiranje odlaska reprezentacije nije pronađeno. Time bi generacija koja je uspjeh izborila na sportskom terenu mogla ostati bez prilike da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na velikom međunarodnom takmičenju.

Mladi rukometaši BiH žrtve problema u Savezu

Ovakav razvoj događaja izazvao je ogorčenje među sportskim radnicima, trenerima, roditeljima i navijačima, koji smatraju da mladi sportisti ne smiju snositi posljedice finansijskih i organizacionih problema.

Posebno zabrinjava činjenica da problemi nisu vezani samo za U20 selekciju. Zbog istih poteškoća, pod znakom pitanja je i nastup ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja bi mogla ostati bez prijave za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Mladi rukometaši BiH mjesecima su ulagali rad, trud i odricanje kako bi izborili plasman na Evropsko prvenstvo, a sada se ponovo otvara pitanje odnosa institucija prema reprezentativnom sportu.

Ukoliko se hitno ne pronađe rješenje, bh. rukomet mogao bi doživjeti jedan od najvećih organizacionih poraza posljednjih godina, jer bi reprezentacije koje su trebale predstavljati državu na međunarodnoj sceni ostale bez nastupa zbog problema koji nisu sportske prirode.