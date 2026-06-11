Ministar Zukorlić položio ljiljane na Tuzlanskoj kapiji

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić položio je, tokom službene posjete Tuzli, buket ljiljana na spomen-obilježje na Kapiji.

Na ovom mjestu 25. maja 1995. godine ubijena je 71 mlada osoba, dok je više od 150 građana ranjeno.

Polaganjem ljiljana Zukorlić je odao počast ubijenoj tuzlanskoj mladosti, te izrazio suosjećanje s porodicama žrtava.

Tom prilikom poručio je da su kultura sjećanja i pravda za žrtve jedan od temelja izgradnje povjerenja i boljih odnosa među narodima u regionu. Naglasio je da trajni mir nije moguć bez otvorenog razgovora o teškim temama iz prošlosti, suočavanja s činjenicama, te dosljednog zalaganja za istinu i pravdu.