Mladi džudisti iz BiH osvojili šest medalja na Balkanskom prvenstvu

Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su odličan rezultat na Balkanskom prvenstvu u džudou za starije pionire i pionirke, uzrast U14, koje je proteklog vikenda održano u Bitolju u Sjevernoj Makedoniji.

Bh. tim osvojio je ukupno šest medalja, tri srebrne i tri bronzane, čime su mladi džudisti još jednom potvrdili kvalitet na regionalnoj sportskoj sceni.

Uspješan nastup za Bosnu i Hercegovinu najavljen je već prvog dana takmičenja, kada su srebrne medalje osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi Džudo kluba “Braća Lukač”, koje predvodi trener Elvir Lukač.

Drugog dana takmičenja bh. reprezentacija osvojila je još četiri odličja. Tarik Žunić, član Džudo kluba “Olimp” iz Sarajeva, osvojio je bronzanu medalju nakon pet zahtjevnih borbi. Tokom turnira savladao je takmičare iz Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, te još jednom predstavnika Grčke, dok je jedini poraz doživio od reprezentativca Moldavije, koji je na kraju osvojio titulu prvaka Balkana.

Trener Džudo kluba “Olimp” Anes Ličina istakao je zadovoljstvo nastupom svog takmičara na međunarodnoj sceni.

“Tarik je i na ovom takmičenju pokazao da je veliki potencijal koji već ima izgrađen karakter i iza sebe respektabilne i konstantne rezultate”, kazao je Ličina.

Srebrnu medalju drugog takmičarskog dana osvojio je i Filip Nezirović iz Džudo kluba “Krajina”, kojeg trenira Bojan Bosančić.

Bronzanim medaljama okitili su se Jana Bašević iz Džudo kluba “Glasinac”, trener Milorad Đurović, i Nikola Narančić iz Džudo kluba “Panter”, trener Vladimir Đokić.

Ovim rezultatima mladi bh. džudisti, njihovi klubovi i treneri potvrdili su kontinuitet dobrih nastupa Bosne i Hercegovine na regionalnim takmičenjima.