Večeras spektakl na Panonici: Adi Šoše otvara ljetnu sezonu u Tuzli

Adi Šoše otvara ljetnu turističku sezonu u Tuzli koncertom koji će biti održan večeras na kompleksu Panonskih jezera.

Svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzle organizuju Grad Tuzla, Turistička zajednica grada Tuzle i JP “Pannonica”.

Koncert Adija Šoše i AL Music benda počet će u 20 sati, a ulaz za sve posjetioce bit će slobodan.

Panonska jezera i ovog ljeta bit će jedna od najposjećenijih lokacija u Tuzli, a otvaranje sezone najavljeno je kao prilika za okupljanje građana i posjetilaca koji tokom ljeta biraju Tuzlu za odmor, zabavu i boravak.

Iz Turističke zajednice grada Tuzle navode da Tuzla i ove godine nastavlja razvijati turističku ponudu zasnovanu na jedinstvenom kompleksu slanih jezera u centru grada, kulturno-zabavnim sadržajima i prepoznatljivom ambijentu Panonike.

Otvaranje ljetne sezone bit će obilježeno koncertnom atmosferom, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca.