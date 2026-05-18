Panonika u znaku igre i učenja: Održan Brainogames Family Fest

Panonska jezera u Tuzli jučer su, uprkos kiši, hladnoći i vjetru, bila mjesto druženja brojnih roditelja i djece na događaju BrainoGames Family Fest u organizaciji Brainobrain akademije i Panonike.

Cilj događaja bio je promovirati važnost mentalnog, fizičkog i emocionalnog razvoja djece kroz igru, kretanje i zajedničke aktivnosti roditelja i mališana, ali i ukazati na značaj kvalitetno provedenog vremena bez ekrana.

Posebnu pažnju privukla je Neurobik utrka, koja je kombinovala fizičku aktivnost sa zadacima logičkog razmišljanja, fokusa, koordinacije i vizualizacije.