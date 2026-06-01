Danas zvanično otvorenje sezone na Panonskim jezerima, počinje naplata ulaznica

Na Panonskim jezerima u Tuzli danas zvanično počinje 23. ljetna sezona. Uoči početka sezone završene su pripreme na kompleksu, uređene su plaže, prateći sadržaji i prostori za posjetioce, a iz JKP „Pannonica“ poručuju da su spremni za prijem gostiju.

Sunčani dani već su tokom maja privukli brojne kupače, pa je kompleks Panonskih jezera i prije zvaničnog početka sezone bio ispunjen posjetiocima. Mnogi od njih ističu da Panoniku doživljavaju kao nezaobilazno mjesto za odmor u ljetnim mjesecima, ali i kao prednost Tuzle, jer se uređena slana jezera nalaze u samom centru grada.

Među posjetiocima su i Muhamed i Nesima Krajinović, koji više od tri decenije žive u Švedskoj, ali posljednjih godina tokom boravka u rodnom kraju redovno dolaze na Panonska jezera. Kažu da ih, osim porodice i prijatelja, za Tuzlu veže i atmosfera koju pronalaze upravo na Panonici.

„Fino nam je ovdje, imamo prijatelje, rodbinu i lijepo se osjećamo kada dođemo“, kazao je Muhamed Krajinović.

Nesima Krajinović smatra da Panonska jezera mnogima mogu biti dobra zamjena za more.

„U centru grada, prelijepo, sve je blizu, nikakav stres, odlično“, istakla je.

Direktor JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla Majid Porobić kazao je da je u proteklom periodu kompleks radio u režimu besplatnog ulaza, kako bi građani prije početka sezone mogli uživati u prostoru i vodi.

„Zvanično sezona počinje 1. juna, a zadnjih 15 dana radili smo u režimu besplatnog ulaza. Željeli smo da građani probaju vodu, a bilo je omogućeno i besplatno korištenje plažnog mobilijara. Uvijek smo ambiciozni i želimo bolje, ali ograničavajući faktor je vrijeme. Dobre su najave, a nama treba minimum 60 sunčanih dana da kažemo da će sezona biti uspješna i da ispunimo svoj plan“, rekao je Porobić.

Posjetioce će i ove godine dočekati nepromijenjene cijene ulaznica. Iz Uprave Panonskih jezera navode da su zadržane prošlogodišnje cijene dnevnih i sezonskih ulaznica, kako bi Panonika ostala dostupna što većem broju građana.

„Cijene ostaju nepromijenjene. To su građani mogli vidjeti i prilikom kupovine sezonskih ulaznica, čije su cijene bile iste kao u februaru prošle godine. Dnevne ulaznice također su ostale po istim cijenama. Na neki način, Panonika će biti pristupačna svima“, dodao je Porobić.

I prije početka zvanične sezone, lijepo vrijeme mnogi su iskoristili za boravak na jezerima. Posjetioci ističu da ih privlače uređene plaže, topla voda i mogućnost da u svakom trenutku, bez većih priprema i putovanja, provedu dan uz kupanje i odmor.

„Voda je super. Imam sezonsku kartu, dođem kad hoću, odem kad hoću“, kazao je jedan od posjetilaca.

Drugi ističu da su cijene prihvatljive i da Panonska jezera nude dovoljno sadržaja za različite generacije. Među redovnim posjetiocima ima i onih koji na Panoniku dolaze gotovo svakodnevno, ne samo iz Tuzle, nego i iz drugih općina Tuzlanskog kantona.

Zvanično otvaranje ljetne sezone Grada Tuzle planirano je 13. juna, uz koncert u kompleksu Panonskih jezera. Tokom ljeta posjetioce očekuje i niz dodatnih sadržaja, a posebna pažnja posvećena je uređenju prostora i sadržajima za djecu.

Prema riječima direktora JKP „Pannonica“, obnovljen je arheološki park, kao i geološka postavka, što će dodatno obogatiti ponudu kompleksa, posebno za posjetioce zainteresovane za kulturni turizam. Radilo se i na ugostiteljskim objektima, pristupnim stazama, ogradama i hortikulturnom uređenju cijelog područja.

„Obnovili smo arheološki park, koji će sigurno biti značajna ljetna destinacija unutar Panonike kada je riječ o kulturnom turizmu. Tu je i naša geološka postavka, koju smo također obnovili. Radili smo i na ugostiteljskim objektima, pristupnim stazama i ogradama oko kompleksa, koje sada imaju ljepši i uređeniji izgled. U saradnji s Gradom Tuzla i Javnom ustanovom Gradski stadion postavljena je i vještačka trava na oko 400 metara dužine. Za najmlađe pripremamo i novi sadržaj, zabavni park u natkrivenom prostoru, kako djeca ne bi bila direktno izložena suncu“, naveo je Porobić.

Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, iz Uprave Panonskih jezera očekuju još jednu uspješnu sezonu i veliki broj gostiju iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, regiona, ali i inostranstva.