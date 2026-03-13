Panonska jezera domaćin globalne humanitarne trke Wings for Life World Run

Kompleks Panonskih jezera u Tuzli ove godine bit će domaćin jedne od najvećih svjetskih humanitarnih sportskih manifestacija, trke Wings for Life World Run.

Dana 10. maja 2026. godine Tuzla će ponovo postati dio globalne trkačke zajednice koja u istom trenutku trči širom svijeta s istim ciljem, podržati istraživanja povreda kičmene moždine i pomoći u pronalasku lijeka.

Wings for Life World Run poznata je po svom jedinstvenom konceptu jer nema klasičnog cilja. Učesnici trče koliko mogu i koliko žele, dok je osnovna poruka događaja pomoći onima koji ne mogu trčati.

Organizatori ističu da svaki pretrčani kilometar ima poseban značaj jer simbolizira korak bliže novim medicinskim otkrićima i boljoj budućnosti za osobe koje žive s povredama kičmene moždine.

Start trke na Panonskim jezerima planiran je u 13 sati, a očekuje se veliki broj učesnika, od profesionalnih sportista i rekreativaca do građana koji žele podržati ovu humanitarnu misiju.

Događaj će, kako se navodi, donijeti dan ispunjen pozitivnom energijom, solidarnošću i jedinstvenom atmosferom koja svake godine okuplja hiljade ljudi širom svijeta.

Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele biti dio ove globalne priče, bez obzira na to da li će učestvovati u trci ili doći pružiti podršku učesnicima.