Muslimani danas obilježavaju Mevlud, dan rođenja Muhammeda, a.s.

Nedžida Sprečaković
Muslimani danas obilježavaju Mevlud, dan rođenja Muhammeda, a.s.
Muslimani danas obilježavaju Mevlud, dan rođenja Muhammeda, a.s.

Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., muslimani danas, 25. augusta, obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mevlud ove godine pada upravo na 25. august.

Mevlud se u islamskoj tradiciji obilježava 12. rebiu-l-evvela po hidžretskom kalendaru i predstavlja jedan od posebno značajnih datuma za muslimane.

Muhammed, a.s., rođen je u Mekki 571. godine, a muslimani njegovo rođenje obilježavaju prisjećanjem na njegov život, poslanstvo, poruke i vrijednosti kojima je podučavao ljude.

U Bosni i Hercegovini postoji višestoljetna tradicija obilježavanja Mevluda. U džamijama i drugim vjerskim objektima organizuju se mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhammeda, a.s. Mevludi se tradicionalno organizuju i u porodičnim domovima.

Sama riječ mevlud znači rođenje, dok je kroz tradiciju ovaj naziv dobio i šire značenje te se koristi za vjerske programe posvećene Muhammedu, a.s. Brojni bosanskohercegovački autori kroz historiju su pisali mevludske spjevove, među njima hafiz Salih Gašević, hafiz Ibrahim Zenunović, Safvet-beg Bašagić i drugi.

Mevlud je za muslimane prilika za podsjećanje na vrijednosti koje je Muhammed, a.s., svojim životom promovirao, dobročinstvo, milost, pravednost, međusobno poštovanje i brigu o čovjeku.

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