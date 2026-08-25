Muslimani danas obilježavaju Mevlud, dan rođenja Muhammeda, a.s.

Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., muslimani danas, 25. augusta, obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mevlud ove godine pada upravo na 25. august.

Mevlud se u islamskoj tradiciji obilježava 12. rebiu-l-evvela po hidžretskom kalendaru i predstavlja jedan od posebno značajnih datuma za muslimane.

Muhammed, a.s., rođen je u Mekki 571. godine, a muslimani njegovo rođenje obilježavaju prisjećanjem na njegov život, poslanstvo, poruke i vrijednosti kojima je podučavao ljude.

U Bosni i Hercegovini postoji višestoljetna tradicija obilježavanja Mevluda. U džamijama i drugim vjerskim objektima organizuju se mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhammeda, a.s. Mevludi se tradicionalno organizuju i u porodičnim domovima.

Sama riječ mevlud znači rođenje, dok je kroz tradiciju ovaj naziv dobio i šire značenje te se koristi za vjerske programe posvećene Muhammedu, a.s. Brojni bosanskohercegovački autori kroz historiju su pisali mevludske spjevove, među njima hafiz Salih Gašević, hafiz Ibrahim Zenunović, Safvet-beg Bašagić i drugi.

Mevlud je za muslimane prilika za podsjećanje na vrijednosti koje je Muhammed, a.s., svojim životom promovirao, dobročinstvo, milost, pravednost, međusobno poštovanje i brigu o čovjeku.