Stariji muškarac uhvaćen kako snima djecu i žene na Panonskim jezerima

Ali Huremović
Stariji muškarac uhvaćen kako snima djecu i žene na Panonskim jezerima

Policija je 12. augusta intervenisala nakon prijave da stariji muškarac snima djecu i žene na Panonskim jezerima u Tuzli, nakon čega je muškarac identifikovan.

Važno je naglasiti da se u ovoj fazi radi o prijavljenom događaju. Policijski službenici PS Centar izašli su na teren, identifikovali muškarca i o svemu obavijestili Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PS Centar sada, pod nadzorom Tužilaštva TK, poduzimaju potrebne mjere i radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja.

Po završetku policijskih aktivnosti Kantonalnom tužilaštvu TK bit će dostavljen izvještaj, nakon čega bi trebalo biti poznato više informacija o eventualnim narednim koracima.

Kako RTV Slon nezvanično saznaje, prije dolaska policije reagovali su radnici obezbjeđenja Panonskih jezera koji su zatekli starijeg muškarca kako snima djevojčice na prostoru tuševa. Kako nezvanično saznajemo, na njegovom mobilnom telefonu pronađeno je više sličnih snimaka, nakon čega je muškarac zadržan do dolaska policije.

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