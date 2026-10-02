Tuzla danas obilježava 83 godine od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu

Tuzla danas obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, kada su 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile grad od okupatorskih snaga. Ovaj događaj smatra se jednom od značajnijih vojnih i političkih pobjeda Narodnooslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni tokom tog perioda.

Oslobođenje Tuzle imalo je veliki značaj zbog položaja grada kao važnog industrijskog, saobraćajnog i političkog centra. U historijskim zapisima iz tog perioda Tuzla se navodi i kao najveći oslobođeni grad u Evropi u tom trenutku.

Pobjeda partizanskih jedinica uticala je i na širenje Narodnooslobodilačkog pokreta na području sjeveroistočne Bosne. Nakon oslobođenja veliki broj stanovnika Tuzle i okolnih područja priključio se partizanskim jedinicama, a formirane su i nove brigade, odredi i divizije.

Tuzla postala važno središte slobodne teritorije

Nakon oslobođenja grad je postao jedno od važnih političkih i vojnih središta slobodne teritorije. U Tuzli su djelovali organi Narodnooslobodilačkog pokreta, vojni štabovi i antifašističke organizacije.

Razvijena je i izdavačka djelatnost. U gradu je štampan treći broj lista „Oslobođenje“, a pokrenuti su i listovi „Front slobode“, „Vijesti“ i „Naša borba“.

Oslobođenje tuzlanskog bazena imalo je i ekonomski značaj, jer su okupatorske snage izgubile pristup važnom industrijskom području, ali i dijelu poljoprivrednih područja Semberije i Posavine.

Prema podacima iz historijskih izvora, oko 5.000 novih boraca sa ovog područja tada je popunilo postojeće i novoformirane partizanske jedinice.

Tuzla kasnije ponovo okupirana pa konačno oslobođena

Sloboda osvojena u oktobru 1943. nije bila trajna. Tuzla je kasnije ponovo okupirana, a konačno oslobođenje grada uslijedilo je u završnoj fazi rata.

U toj akciji učestvovale su 16. muslimanska i 19. brčanska brigada, uz pomoć dijela jedinica Srebreničkog odreda.

Drugi oktobar ostao je jedan od najvažnijih datuma u historiji Tuzle i danas se obilježava kao Dan oslobođenja grada i podsjećanje na antifašističku tradiciju.