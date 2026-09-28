Završeni radovi na javnoj rasvjeti na tri lokacije u Tuzli

Ali Huremović
Javna rasvjeta u Tuzli proširena je na tri lokacije u Požarnici, Simin Hanu i Solini, dok se nastavlja i modernizacija sistema LED rasvjetom.

Javna rasvjeta u Tuzli proširena je na još tri lokacije, nakon što su završeni ugovoreni radovi u mjesnim zajednicama Požarnica, Simin Han i Solina.

Radovi su obuhvatili dio Ulice Put pored škole u Mjesnoj zajednici Požarnica, dio naselja Donji Čaklovići u Mjesnoj zajednici Simin Han te dio naselja Gradovrška u Mjesnoj zajednici Solina.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nastavila je i tokom 2026. godine radove na sanaciji i proširenju sistema javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica u Tuzli.

Pored proširenja mreže, kroz redovno održavanje provodi se i modernizacija postojeće infrastrukture, uključujući postavljanje LED rasvjete i sanaciju dotrajalih elemenata.

Iz nadležne službe navode da je cilj ovih aktivnosti unapređenje funkcionalnosti sistema i povećanje sigurnosti građana u naseljima u kojima se izvode radovi.

Proširenje javne rasvjete u Tuzli na novim lokacijama dio je kontinuiranih aktivnosti na poboljšanju komunalne infrastrukture, uz istovremenu zamjenu starijih rasvjetnih tijela savremenijom LED tehnologijom.

Radovi na javnoj rasvjeti u Tuzli nastavljaju se i kroz redovno održavanje i sanaciju postojećeg sistema na drugim lokacijama u gradu.

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