Na Konjuhu oštećena imovina Organizacije porodica šehida i poginulih boraca TK

Ali Huremović
Na Konjuhu oštećena imovina Organizacije porodica šehida i poginulih boraca TK

Na lokalitetu Zaštićenog pejzaža Konjuh u Kladnju oštećena je imovina Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, a policija radi na utvrđivanju okolnosti i počinioca.

Kako je navedeno u informaciji Organizacije, dojava je zaprimljena 28. septembra u jutarnjim satima, a odnosi se na imovinu koja se nalazi na lokalitetu Zaštićenog pejzaža Konjuh u Kladnju. Riječ je o parceli namijenjenoj porodicama šehida i poginulih boraca, na čijem se uređenju intenzivno radilo tokom protekle godine.

Prema navodima Organizacije, prostor je planiran za psiho-fizički odmor porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona. Na parceli je nedavno postavljen i montažni kontejner, koji još nije bio pušten u upotrebu jer je njegovo uređenje još trajalo.

Predstavnici Organizacije nakon zaprimljene dojave izašli su na teren, a u slučaj je uključena i Policijska uprava Kladanj. Iz Organizacije navode da policijski službenici provode aktivnosti s ciljem utvrđivanja počinioca.

Iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca TK izrazili su zabrinutost i razočarenje zbog događaja. Navode i da je pričinjena velika materijalna šteta, čiji se puni obim još utvrđuje.

Informaciju je potpisao predsjednik Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona Razim Omerović.

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